التحول نحو الطاقة النظيفة يكلف روسيا 1.3 تريليون دولار حتى 2050

قال النائب الأول لرئيس وزراء روسيا أندريه بيلوسوف في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية إن التحول في مجال الطاقة سيكلف روسيا حوالي 60 تريليون روبل (1.27 تريليون دولار) حتى عام 2050 بحسب أسوأ السيناريوهات في مسودة الاستراتيجية الروسية لمكافحة الانبعاثات الكربونية.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن هذا المبلغ يعادل أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي لروسيا.

يأتي ذلك فيما تقيم روسيا التعهد بخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون لديها بنسبة 79% خلال الفترة من 2019 إلى 2050 .

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم الأربعاء الماضي إن بلاده ستستهدف الوصول إلى مستوى الحياد بالنسبة للانبعاثات الكربونية أي أن تكون كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة في روسيا مساوية لكمية الانبعاثات التي يمكن للبيئة امتصاصها دون أي تأثيرات ضارة بحلول 2060 .