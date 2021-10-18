بمشاركة السعودية .. انطلاق مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي في الإمارات

انطلقت، أمس، في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشارك القوات الجوية السعودية بمنظومة طائرات (إف 15 إس إي).وأوضح العقيد الطيار الركن عائض القحطاني قائد التمرين أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين وبالإعداد والتخطيط المدروس والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة، حرصا على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية، مفيدا بأن التمرين مر بعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.وأفاد العقيد القحطاني بأن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، ودعما لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة، مبينا أن التمرين يشتمل على العمليات الجوية المضادة التي تنفذ ضد قوات العدو الجوية وأنظمة دفاعاته الجوية والعمليات الجوية المضادة الهجومية لتدمير قدرات العدو الجوية، وإخماد وسائل الدفاع الجوي المعادي والعمليات الجوية التكتيكية وضرب الأهداف الأرضية المعادية، والكشف والتدمير لمواقع رادارات العدو، والاشتباك مع الطائرات المعادية المعترضة.