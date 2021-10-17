قاعدة "3 + 1" قد تتغير .. الاتحاد الآسيوي يدرس 3 مقترحات

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير قواعد مشاركة اللاعبين الأجانب في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، حيث سيتم السماح لأكثر من ثلاثة لاعبين من خارج القارة بدلا من النظام الحالي الذي يسمح بمشاركة أربعة لاعبين أجانب شريطة أن يكون أحدهم آسيويا.وبعث الاتحاد الآسيوي خطابا إلى الاتحادات الوطنية يتضمن المقترحات المطروحة لاعتماد عدد اللاعبين الأجانب مع رفع آرائهم حيال المقترحات.وبحسب الخطاب المرسل، فإن المقترحات شملت ثلاثة تعديلات في النظام وتضمن المقترح الأول تسجيل جميع المحترفين الأجانب المسجلين في قائمة كل فريق، على أن تطبق قاعدة "3 + 1" في الملعب خلال رفع القائمة النهائية قبل 24 ساعة من كل مباراة، والثاني تسجيل خمسة لاعبين أجانب بجانب لاعب آسيوي على أن تطبق قاعدة "3 + 1" في الملعب، والاقتراح الثالث هو تسجيل ستة لاعبين أجانب دون أي قيود.ونال المقترح الأول والثاني تأييد معظم الاتحادات الوطنية بخلاف المقترح الثالث، لا سيما أن عدد الأجانب يتفاوت من دولة إلى أخرى وعدم تقييد العدد بإيجاد نوع من عدم العدالة.ويعقد الاتحاد الآسيوي اجتماعا معتادا على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، التي ستلعب في السعودية لاتخاذ عدة قرارات تخص البطولات القارية ومن بينها عدد اللاعبين الأجانب.يذكر أن الهلال والنصر سيتقابلان في نصف نهائي دوري أبطال آسيا غدا، بينما يلتقي أولسان هيونداي وبوهانج الكوريان في نصف النهائي الأربعاء المقبل على أن تلعب المباراة النهائية في السعودية 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وسيمثل الفائز باللقب قارة آسيا في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.