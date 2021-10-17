"سدافكو" تعلن عزمها شراء 2.7 مليون من أسهمها كأسهم خزينة

أعلنت شركة سدافكو عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية على شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز 8.46% من رأس المال، وبعدد يصل إلى (2,749,750) إثنان مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون سهم من أسهم الشركة، وذلك بغرض إستخدامها كأسهم خزينة خلال فترة أقصاها إثني عشرة (12) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية القادمة، وذلك حسب متطلبات المادة (12-4) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، مع الأخذ في عين الإعتبار أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات عشرة (10%) بالمائة من فئة الأسهم محل عملية الشراء.

علماً بأنه قد تم في السابق شراء ما نسبته 1.539% من الأسهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عُقدت بتاريخ 11-4-1440هـ الموافق 18-12-2018