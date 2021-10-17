الأسهم السعودية ترتفع 0.6% لتواصل سلسلة المكاسب للجلسة الرابعة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد في المنطقة الخضراء وللجلسة الرابعة على التوالي، فيما أغلق المؤشر العام قرب مستوى 11800 نقطة وللمرة الاولى منذ يناير 2008، وسط دعم من ارتفاع أسهم البنوك والبتروكيماويات وكذلك قطاع تطوير العقارات.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11773 نقطة مرتفعا بـ 74 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.6 مليار ريال وتركزت على أسهم اكواباور وبترو رابغ وكذلك كيان، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 218.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 333.7 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم جبل عمر المرتفع 5.8 في المائة، ليواصل وسط سيولة هي الأعلى في شهرين ونصف، كذلك ارتفع سهم البنك الاهلي السعودي 1 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ الإدراج.

وأعلنت شركة الدريس عن نتائج اعمالها للربع الثالث والتي نمت بأكثر من 28 في المائة بدعم من زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة ارباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات، لتحقق الشركة 122.7 مليون ريال، وأغلق سهم الشركة على ارتفاع 1.8 في المائة.

فيما أعلنت "بن داود" عن زيادة إيجابية متوقعة في عمليات الشركة بعد إعلان الجهات المختصة عن تخفيف عدد من القيود الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بالإضافة إلى البدء في استقبال المعتمرين.

وتفاعلت عدد من الشركات على وقع تخفيف القيود الاحترازية، حيث ارتفع سهم جبل عمر 5.8 في المائة، بالإضافة إلى أسهم مكة وطيبة وكذلك بن داود والتي ارتفعت بأكثر من 3 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 158 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم مسك المرتفع 6.6 في المائة، ثم بترورابغ المرتفع 6.2 في المائة، كذلك ارتفعت أسهم العديد من الشركات ما بين 5 و4 في المائة من بينهم جبل عمر، ولاء للتأمين، مجموعة الحكير، وكذلك أكواباور.

في المقابل، تراجعت أسهم 32 شركة، تصدرها سهم باتك المنخفض 2.5 في المائة، تلاه سهم سيسكو 1.7 في المائة ثم سهم تنمية المتراجع 1.5 في المائة.