69.5 أسرة سعودية استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة منذ بداية 2021

سجل برنامج "سكني" نموا في أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء التي تجاوزت 86 ألف أسرة منذ بداية 2021 حتى سبتمبر منها 69,497 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويأتي ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها منذ بداية 2021 والتي تجاوزت 160 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي - الوحدات الجاهزة - تحت الإنشاء - الأراضي) منها 132,285 أسرة سكنت منازلها حتى سبتمبر ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني". كما يقدم خيار القرض المدعوم بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بتقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع تحت الإنشاء أو الوحدات الجاهزة ما يعطي الأسر اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

كما يوفر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة باستحقاق فوري مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 106 مشروعات توفر 146 ألف وحدة سكنية و 223 مخططا سكنيا توفر 180 ألف أرض سكنية وإصدار عروض الأسعار والاستفادة من خدمة المستشار العقاري واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيا والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.