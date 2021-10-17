مع حلول الشتاء .. توقعات بزيادة الإصابة بفيروس كورونا

توقع عالم فيروسات ألماني تسارع انتشار عدوى فيروس كورونا الشهور القادمة بعد اقتصارها على زيادة طفيفة حتى الآن في الخريف. وقال أوليفر كلبر رئيس قسم علم الفيروسات بجامعة لودفيج لـ "د ب أ" اليوم "يتعين علينا افتراض تراجع حالات الإصابة بالعدوى في الفترة المتبقية من الخريف وخلال الشتاء".

لكن عالم الفيروسات لم ينصح بتشديد للإجراءات وقال "بشكل أساسي يتعين علينا في هذه المرحلة أن نجرب تخفيف الإجراءات في مختلف المجالات كي نرى مايكون مقبولا بشكل جيد ونرى المواضع التي يجب فيها مواصلة الالتزام بإجراءات النظافة والرعاية الصحية أو بإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس للتأمين".

وأضاف "لدينا بشكل إجمالي معدل تطعيم جيد يعد ذلك الركيزة الأساسية ولدينا كثير من المتعافين وبنية تحتية لإجراء اختبارات عالية الكفاءة ولدينا أيضا فهم جيد لطرق انتقال الفيروس".

وعلى عكس بعض المخاوف لا يرى أن ألمانيا لن تواجه هذا الشتاء موجة كبيرة من الإنفلونزا تزامنا مع كورونا وقال "لا أتوقع موسم أنفلونزا خطير". ولفت إلى أنه تم صد فيروسات الأنفلونزا في جميع أنحاء العالم من خلال إجراءات الرعاية الصحية لمواجهة كورونا وأنه يجب مواصلة التركيز هذا الشتاء على كورونا.