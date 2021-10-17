"بن داود" تتوقع تأثير إيجابي على النتائج المالية بعد تخفيف القيود الاحترازية

أعلنت شركة بن داود القابضة عن زيادة إيجابية متوقعة في عمليات الشركة بعد إعلان الجهات المختصة عن تخفيف عدد من القيود الاحترازية بعد الانخفاض الملحوظ في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد وارتفاع معدلات التحصين في المملكة، بالإضافة إلى البدء في استقبال المعتمرين بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بكامل الطاقة الاستيعابية لمن أكملوا جرعات اللقاح، وذلك اعتبارًا من اليوم 17 أكتوبر 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" ، "على الرغم من صعوبة تقدير حجم التأثير في الوقت الحالي، إلا أن تخفيف قيود التباعد الاجتماعي والعودة المتوقعة للمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على النتائج المالية للشركة في الربع القادم".