هل تستحق الأقنعة الرخيصة هذه التكاليف العالية؟

قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، في خطاب ألقته الأسبوع الماضي حول العلاقات التجارية الأمريكية مع الصين، إن "هذه العلاقة الثنائية معقدة وتنافسية". وهو وصف يقلل ما تبدو الأمور عليه في الواقع. اسمحوا لي أن أشارك مثالا توضيحيا.

قبل بدء كوفيد -19، فرض دونالد ترمب تعريفات جمركية على أكثر من 350 مليار دولار من السلع الصينية، بما في ذلك إمدادات معدات الحماية الشخصية PPE التي كانت في وقت لاحق تعاني نقصا في الإمدادات. قدم كل من ترمب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بعدئذ تمديدات تعريفية لعناصر مثل أقنعة الوجه المصنوعة من القماش، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أكبر منتج في العالم، الصين، قام بتخزينها.

في 2019، قدمت الصين أكثر من 70 في المائة من واردات الأقنعة الأمريكية، التي بيعت بجزء بسيط من تكلفة الواردات الأمريكية، التي توقفت في الغالب بعد أن أدى انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية إلى تدمير أجزاء كبيرة من صناعة المنسوجات الأمريكية. ومع ذلك، في الأشهر الأولى من الأزمة، بدأ عديد من صانعي المنسوجات الأمريكيين، ولا سيما في كارولينا، في تكثيف إنتاج الأقنعة الخاصة بهم.

قبل أن يبدأ الوباء، كانت الأقنعة المصنوعة في الولايات المتحدة تكلف نحو 50 سنتا للقطعة الواحدة، وفقا لما قاله لويس أرغيلو جونيور، رئيس شركة معدات طبية مقرها فلوريدا وعضو في جمعية مصنعي الأقنعة الأمريكية. ويقول إنه خلال الوباء، انخفضت الأسعار إلى ما بين 15 و25 سنتا مع انخفاض تكاليف المواد الخام وأصبح المنتجون الأمريكيون أكثر كفاءة.

هذا ليس مفاجأة. التصنيع عملية تكرارية. يصبح الصناع أفضل وأكثر كفاءة عندما يفعلون المزيد معا في المراكز، كما أظهر عديد من الأكاديميين، بما في ذلك دان بريزنيتز في كتابه الأخير "الابتكار في أماكن حقيقية".

الابتكار المتزايد جعل دولا مثل الصين وألمانيا غنية. لكن الولايات المتحدة تخلت إلى حد كبير عن هذا النموذج في نصف القرن الماضي، وتبنت نظام إنتاج عالمي أكثر تشتتا. هذا جيد للشركات متعددة الجنسيات والعاملين الآسيويين ولكنه أقل فائدة لمعظم دول أمريكا الوسطى، وهي نقطة البداية للسياسة التجارية لكل من ترمب وبايدن.

يمثل كل هذا تحديا صعبا للغاية للإدارة التي، على حد تعبير تاي، تحاول إنشاء "سياسة تجارية تركز على العمال" في بلد لا يزال يعمل وفقا للمبادئ الاقتصادية لمدرسة جامعة شيكاغو، التي لا يهم فيها سوى أسعار الأسهم والمستهلكين.

في عالم ما بعد النيوليبرالية، أدى ذلك إلى بعض المفارقات الثرية. في حين أن الوكالات الحكومية الفيدرالية ملزمة بقواعد مشتريات كوفيد -19 التي تدعم المنتجين المحليين، يمكن للولايات أن تفعل التماس عطاءات من الشركات التي تتقاضى فلسا أو اثنين مقابل قناع. نظرا إلى أن المواد الخام في كل قناع تكلف نحو أربعة سنتات في السوق المفتوحة، فقد بقيت أتساءل عما إذا كانت هذه المنتجات منسوجة بأيد صغيرة في شينجيانغ، المنطقة التي اتهمت فيها الصين بإدارة معسكرات عمل مع مسلمي الإيغور المسجونين، أو بدعم ضخم من الدولة. ربما كلاهما.

في كلتا الحالتين، فإن مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة التي استجابت للدعوة لإنتاج مزيد من الأقنعة في وسط الوباء تتعرض الآن لخطر الإفلاس. تقول "آما" إن أعضائها فقدوا خمسة آلاف وظيفة منذ أن تباطأ شراء الأقنعة الفيدرالية في الأشهر الأخيرة، بعد أن أضعفها المنتجون غير الأمريكيين.

لا شيء من هذا هو مشكلة الصين. إنها أمريكا. سواء كنت تؤيد حركة "اشتر أمريكا" على أشياء مثل الأقنعة أم لا (أنا - على الرغم من أنني سأكون سعيدا بتحولها إلى "اشتر أمريكا وحلفاؤها)، فقد فشل المشرعون الأمريكيون في إجبار الدول على الحصول على مصدر محلي، بفضل ثغرة في خطة الإنعاش الأمريكية.

في هذه الأثناء، نظام المستشفيات الهادف للربح في أمريكا الذي يتسم بالجشع في أفضل الأوقات، يسعى الآن إلى توفير كل قرش، لأنهم ذهبوا دون الكم الهائل من الإجراءات الاختيارية باهظة الثمن وسط كوفيد. أرجأت الإدارة خططا لرفع الرسوم الجمركية على السلع الطبية الصينية حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، لأن جمعية المستشفيات الأمريكية ضغطت ضدها، قائلة إنها سترفع التكاليف عليها.

مهما كانت التكلفة، فإن النظام المشوه بشكل سخيف للرعاية الصحية المتخصيص في الولايات المتحدة يعني أن المستشفيات ستفرض حتما على شركات التأمين أو المرضى غير المحظوظين مضاعفاتها. كل هذا يجعلني أشعر بتعاطف أكبر مع صانعي المنسوجات، الذين يريدون فقط من الحكومة تحديد الحد الأدنى للأسعار بموجب معدات الوقاية الشخصية، كما وعدت.

ستكون هذه موضوعات مستقبلية لتاي والآخرين الذين يدعمون إعادة بناء النظام البيئي الصناعي في أمريكا. لكن تغيير النموذج ليس شيئا يمكن لوزارة التجارة القيام به بمفردها. "اشتر أمريكا" لا معنى له إذا كنت لا تستطيع دعم الطلب. لا يمكن دعم الطلب دون حوافز حكومية، أو تحول حقيقي من رأسمالية المساهمين إلى أصحاب المصلحة.

إن حقيقة أن هذا الكم الهائل من العرض يتحكم فيه خصم استراتيجي لا يتقيد بقواعد منظمة التجارة العالمية يجعل الأمر معقدا بشكل خاص للانتقال من اقتصاد قائم على مكافأة المستهلكين في شكل أسعار منخفضة إلى اقتصاد يحاول زيادة الدخل وإيجاد مزيد من المرونة في الصناعات الحيوية - بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة.

إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن إعادة بناء التصنيع، فستحتاج إلى التزام أكبر وأوسع من القطاع العام يتخطى مبدأ "في الوقت المناسب" ونحو "في حالة الضرورة". ستحتاج أيضا إلى إلقاء نظرة ثاقبة على كيفية صنع الأقنعة ذات سنت واحد، وما إذا كانت تستحق السعر حقا.