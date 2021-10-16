صندوق الاستثمارات يطلق THE RIG.. الوجهة السياحية الأولى عالميا على منصات بحرية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس، إطلاق مشروع THE RIG الجديد في قطاع السياحة.

وأكد الصندوق في بيان صحافي أمس، أن المشروع سيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية، حيث يقع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع، ويمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

وأوضح أن مشروع THE RIG يعد أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسة التي يركز عليها الصندوق، وسيكون لها أثر إيجابي في الاقتصاد المحلي، ويهدف إلى المحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن مشروع THE RIG سيكون إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب عديدا من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية عالمية استثنائية.

كما يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، وعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

يأتي إطلاق مشروع THE RIG تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، الذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة عمل على تأسيس ودعم عديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.