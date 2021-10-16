السجن 10 أعوام بحق محافظ سابق للمصرف المركزي الإيراني

أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن عشرة أعوام بحق المحافظ السابق للمصرف المركزي ولي الله سيف، والسجن لفترات مختلفة بحق اثنين من معاونيه، لإدانتهم بالتلاعب بسوق العملات، وفق ما أفاد إعلام السلطة القضائية .

وحكم على سيف ، بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهم عدة، منها "الاهمال وسوء الإدارة"، و"زعزعة استقرار سوق القطع"، ما مهّد الطريق أمام عمليات صيرفة غير شرعية وصلت قيمتها الى 160 مليون دولار.

وتولى حاكمية المصرف المركزي بين 2013 و2018، وكان من أبرز الأسماء في القطاع المالي الإيراني. ودانه القضاء بـ"مخالفة تشريعات عدة أكثر من مرة"، شأنه شأن نائبه أحمد عراقجي الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام بحسب الفرنسية .

كما طال القضاء مساعد عراقجي رسول سجاد، وقضى بسجنه 13 عاما لادانته "بالمشاركة في تجارة نقدية غير شرعية وقبول رشى".

