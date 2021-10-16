وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أهمية التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن دولة الإمارات مستمرة في استثماراتها في قطاع الطاقة بمختلف أنواعه، وذلك لسد الطلب المتنامي وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم عن المزروعي قوله ، خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، إنه من الضروري المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز، من خلال التنسيق والعمل المشترك بين الدول المنتجة لتحقيق نمو مستدام لا تعرقله تقلبات الأسواق.

وأضاف أنه بفضل الرؤية طويلة الأمد للقيادة في الإمارات نحو مستقبل مستدام وضعت الدولة خططها لمكافحة تغير المناخ وتعمل على عدة أصعدة بما

فيها قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية لتحقيق مستهدفاتها نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050 .

وترأس المزروعي ترأس وفد بلاده والذي ضم عدداً من كبار المسؤولين في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار.

وانطلقت أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" يوم الأربعاء الماضي في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية موسكو وسط مشاركة دولية

فعالة شملت وزراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية.