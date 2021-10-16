الصين تشير إلى احتمالية استمرار النقص في رقائق السيارات إلى 2022

ذكر مسؤول رفيع المستوى بشركة بوش تشاينا انفستمنت أن أزمة الامدادات الخاصة بأشباه الموصلات لشركات صناعة السيارات من المحتمل أن تستمر حتى 2022، رغم أن النقص قد يصبح أقل حدة مما كان عليه في الصيف الماضي.

وقال جيانج جيان، نائب رئيس شركة "بوش الصين" على هامش مؤتمر الصين حول سلاسل الامدادات للسيارات، إن منتجي الرقائق لم يتمكنوا سوى من الوفاء بـ20 % فقط من طلبات الزبائن في تموز/يوليو الماضي ،ورغم بعض التحسينات في الوضع في آب/أغسطس، لم يتم الوفاء بأكثر من نصف الطلب، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إنه من المتوقع أن يستمر النقص حتى العام المقبل ومن المتوقع أن تصل الفجوة إلى نحو 20 % من المستويات التي شوهدت في النصف الأول من العام الجاري.

وقد يتسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات المستمر منذ 12 شهرا تقريبا الآن في خفض انتاج السيارات في الصين لما يصل إلى مليوني وحدة العام الجاري، وفقا لما قاله مسؤول باتحاد صناعة الآلات في الصين في وقت سابق.