بدء تخفيف قيود كورونا من الغد .. لا كمامات في الأماكن المفتوحة ولا تباعد

فيما أعلنت وزارة الداخلية بدء تخفيف الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من الغد، في ضوء التقدم الحاصل في زيادة أعداد المحصنين من أفراد المجتمع، وتحسن مؤشرات الوضع الوبائي في المملكة، واستمرار انخفاض أعداد الحالات المؤكدة والحرجة وانخفاض الوفيات.وأكدت وزارة الصحة تسجيل 48 إصابة مؤكدة، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 547845 حالة، منها 112 حالة حرجة. وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 536859 حالة بشفاء 42 حالة جديدة أمس، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة ثلاث حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8758.ويأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت وزارة الداخلية أنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من الغد. وتضمنت الإجراءات عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.وأشارت الوزارة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كوفيد - 19 بحيث يتم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.وكذلك السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.وأعلنت الوزارة إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها، إضافة إلى السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة السلوكيات المرتبطة به.وقالت: "يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة".وأضافت: "يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا. وتقوم هيئة الصحة العامة "وقاية" بإعداد الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة.وشددت الوزارة على منشآت القطاعين العام والخاص، بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا" لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة، إضافة إلى التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.وأضافت: "تقوم وزارة الصحة بمتابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض كوفيد - 19، وبالذات العناية المركزة، والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق".وأكد المصدر أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية، وفق المستجدات المحلية والدولية.