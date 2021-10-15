أوامر ملكية : الربيعة وزيرا للحج والعمرة .. والجلاجل وزيرا للصحة

صدر اليوم أوامر ملكية بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه، وتعيينه وزيرا للحج والعمرة. كما تم تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

فيما يلي نصوصها:

الرقم أ / 129

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يُعفى الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه.

ثانياً: يُعين الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 130

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 408 ) بتاريخ 28 / 7 / 1442هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يُعين الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 131

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 7 ) بتاريخ 12 / 1 / 1442هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُرقى الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

ثانياً : على وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 132

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 414 ) بتاريخ 28 / 7 / 1442هـ

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم أ / 133

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 /1412هـ

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعين الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود