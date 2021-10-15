إيطاليا تقترب من بيع بنك باتشي إلى يوني كريدي

تقترب الحكومة الإيطالية من التوصل لاتفاق لبيع جزء من مصرف "بنكا مونت باتشي دي سينا" الذى يعانى من المشكلات لمجموعة المصرفية الإيطالية، بعرض حقوق مدعومة من الدولة تمهد الطريق لاتمام الصفقة التي من المحتمل أن تتجاوز قيمتها، وفقا لتقديرات أولية، 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن المباحثات، بين وزارة المالية التي تسيطر على مونت باتشي وبنك يوني كريدي، الذي يتخذ من ميلانو مقرا له، ويقوده المدير التنفيذي أندريا أورسيل، لا تزال تتركز على مجموعة فرعية محددة من الأصول المربحة التي تشمل حوالي أربعة ملايين عميل وأنشطة أعمال موجودة بالأساس في وسط إيطاليا وشمالها.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق الإطاري بين الجانبين لن يشمل القروض المعدومة لمونت باتشي ومخاطر قانونية، وستحتفظ الدولة بنحو 300 فرع، وخدمات رأسمالية وتأجير وجزء من مركز الشركات.