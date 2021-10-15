تنسيق أوروبي لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة .. وروسيا: ملء مخزوناتنا أولا

قالت مارتينا فيتس المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن الحكومة الألمانية تسعى إلى التوصل لاتفاق مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأضافت فيتس في تصريحات من برلين أمس، "من المهم تنسيق هذا على مستوى أوروبا وفي إطار القواعد الحالية للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه من المقرر مناقشة هذه المسألة خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في بروكسل الخميس والجمعة المقبلين.

وقالت فيتس، إن أنجيلا ميركل المستشارة المنتهية ولايتها تشارك القلق بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والبنزين وتتعاطف مع المتضررين، مضيفة أن القدرة على تحمل تكاليف الطاقة هي الشغل الشاغل للحكومة، مشيرة إلى التدابير التي تم اعتمادها بالفعل، مثل زيادة بدل الانتقال، وتخفيض الرسوم الإضافية لتعزيز الكهرباء الخضراء، وزيادة إعانات الإسكان.

وتواجه المفوضية الأوروبية ضغوطا للتعامل مع الأزمة الطارئة، وإن كانت حكومات الاتحاد الأوروبي مسؤولة بشكل منفصل عن مصادر الطاقة في دولها والضرائب ذات الصلة.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير هذا العام، مع تعافي الاقتصادات من تداعيات أزمة كوفيد، إذ تضاعفت أسعار الجملة للغاز الطبيعي، المؤشر الأساسي للاستهلاك الإجمالي وأسعار الطاقة الصناعية، بأكثر من ثلاث مرات، فيما انخفض المخزون بشكل كبير قبيل الشتاء، كما ارتفعت أسعار النفط والفحم.

ويتهم بعض المسؤولين الأوروبيين روسيا، أهم مصدر للغاز الذي يستورده التكتل، بـ"الابتزاز" عبر الحد من الإمدادات، في محاولة لإجبار ألمانيا على تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي يعبر البلطيق ويتجنب الأراضي الأوكرانية.

وأفاد محللان لدى مركز "برويجل" للأبحاث، بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي القيام بكثير من زيادة الإمدادات بالنسبة لمشكلة الطاقة قصيرة الأمد.

وقال الباحثان سيمون تاجليابيترا، وجورج زاكمان، في منشور على موقع المركز، إن "الأمر الوحيد الذي يمكن لأوروبا القيام به سريعا لتجنب شتاء يرجح أن يكون صعبا، هو الترويج بشكل نشط للحفاظ على الطاقة في القطاعين السكني والصناعي".

وأفادا بأنه بالنسبة للعائلات، سيشمل ذلك "إطفاء الأنوار وإغلاق الستائر وتقليص مدة الاستحمام بالمياه الساخنة"، فيما يمكن للمصنعين تقليص الإنتاج، أو التفكير في إغلاق أبوابهم مؤقتا.

وفي سياق متصل، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس، إن روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزون احتياطياتها، في خطوة قد تخفف الضغط على الأسعار في أوروبا.

ولم يذكر نوفاك متى سيتم ذلك وبأي كميات ستكون تلك المبيعات، لكن الحكومة قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة المخزونات المحلية حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت موسكو ستستأنف المبيعات الفورية بمجرد ملء الاحتياطيات قال نوفاك للصحافيين، "إذا توافرت تلك الفرص، سنفعل". وجاءت تصريحاته بينما تواجه روسيا ضغوطا لزيادة شحنات الغاز إلى أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام، أدت إلى ارتفاع الفواتير المنزلية وأضرت بالمستخدمين في القطاع الصناعي مثل شركات صناعة الصلب ومنتجي الأسمدة.

ويتهم منتقدون روسيا بتعمد حجب الإمدادات لممارسة ضغط سياسي والحصول على موافقة تنظيمية أسرع على خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي جرى تشييده في الآونة الأخيرة وسيضاعف كمية الغاز التي يمكن شحنها عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتنفي روسيا ذلك، وتقول إنها تفي بالتزاماتها وفقا للمتعاقد عليه وهو ما أكده كبار العملاء الأوروبيين.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، إن فكرة استخدام موسكو للطاقة كسلاح "عبثية"، مضيفا أن روسيا مستعدة لمد أوروبا بمزيد من الغاز إذا طلبت.