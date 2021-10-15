تحذيرات بريطانية .. قدرات التوليد الإضافية لتفادي انقطاع الكهرباء محدودة للغاية

أعلنت بريطانيا أن كابلا رئيسا للطاقة يربط بينها وبين فرنسا لن يعود للعمل بشكل كامل حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بعد أن دمره حريق الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الهيئة الوطنية للشبكات في بريطانيا قولها في بيان أمس، إن نصف طول الكابل المعروف باسم "إي.إف.إيه 1-"، تبلغ طاقته 200 ميجاواط.

وأكدت أنه ظل سليما وسيعود للعمل يوم 20 تشرين الأول (أكتوبر)، في حين أن النصف الآخر سيعود للعمل بشكل تدريجي ابتداء من تشرين الأول (أكتوبر) 2022، ليتأخر بذلك موعد عودته للعمل سبعة أشهر عن توقعات سابقة.

وتواجه بريطانيا أزمة طاقة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، ما أدى إلى توقف 13 منشأة توليد الطاقة منذ بداية آب (أغسطس) الماضي. وحذرت الهيئة الوطنية للشبكات من أن قدرات التوليد الإضافية اللازمة لتفادي انقطاع الكهرباء هذا الشتاء محدودة للغاية.

وجاء في بيان الهيئة "تركيزنا ينصب بشكل كامل على إعادة كابل إي.إف.إيه1- للخدمة بشكل آمن، وبأسرع ما يمكن، وعلى ضمان قدرتنا على ضمان توافر الإمدادات".

وتسبب الحريق الذي شب في محطة محولات في عدم توافر ألف ميجاواط من الكهرباء هذا الشتاء، وستوفر الشركة التي تدير الكابل 1500 ميجاواط خلال الشتاء المقبل قبل خفض الكمية مرة أخرى إلى ألف ميجاواط في الصيف على أن يعود الكابل للعمل بكامل طاقته في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وفي سياق متصل، ارتفع معدل توليد الكهرباء من الفحم في البلاد لأعلى مستوياته خلال شهر، حيث انخفض توليد الكهرباء من الرياح فيما شهد الطلب الصباحي ارتفاعا، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس الأول.

وتم تشغيل وحدات الفحم التي تديرها "جراكس جروب" و"يونيبر" و"إليكتريسيتي دو فرانس" صباح أمس، ليصل إجمالي ناتج الطاقة المولدة من حرق الفحم إلى 1493 ميجاواط، بما يعادل نحو 3 في المائة، من الطلب.

واستقرت أسعار الطاقة، عند أكثر من 1000 جنيه استرليني لكل ميجاواط/ساعة في مزاد أمس الأول، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي وانخفاض معدل الرياح، ما أدى لزيادة توليد الطاقة من الفحم.

وقال "رويال بنك أوف كندا يوروب" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "المملكة المتحدة قد تزيد الاعتماد على إنتاج الطاقة من الفحم على المدى القصير وسط ارتفاع أسعار الغاز، ما يجعل الفحم مجديا تجاريا على المدى القصير". يشار إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا قفزت إلى مستويات قياسية أخيرا وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات جراء تفاقم نقص الإمدادات مع بدء فصل الشتاء.