أسعار النفط تتخطى 85 دولارا .. مكاسب للأسبوع السادس مع انتعاش الطلب وتراجع المخزونات الحاد

قفزت أسعار النفط أمس، محققة مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 في المائة وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

ولامست العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 وزادت 84 سنتا أو 1 في المائة، إلى 84.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفعت الأسعار 3 في المائة هذا الأسبوع، لتصعد للأسبوع السادس على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 82.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتا أمس الأول. وعقود الخام بصدد تحقيق زيادة 3.4 في المائة، هذا الأسبوع، لترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد - 19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

وأوضح فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث "أزمة الطاقة هذه، ولا سيما في الفحم والغاز، عادت بالنفع على النفط".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول، إن مخزونات الخام زادت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) إلى 427 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادتها 702 ألف برميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الخام بواقع نصف مليون برميل يوميا مع تحول قطاع الكهرباء والصناعات الثقيلة إلى الخام، من مصادر طاقة أغلى ثمنا، وحذرت من أن أزمة الطاقة قد تؤجج التصخم وتبطئ تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وزادت الوكالة في تقرير شهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بواقع 210 آلاف برميل يوميا، ليبلغ 99.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن النفط، أن "أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ أعوام، فيما يدعم النقص في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والفحم الطلب على النفط، ما يمكن أن يجعل السوق عاجزة حتى نهاية العام على الأقل".

وقالت إن زيادة الطلب في الربع الأخير أدت إلى أكبر سحب من مخزونات المنتجات النفطية في ثمانية أعوام، بينما كانت مستويات المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015.

وتدفع أسعار الغاز والفحم المرتفعة الصناعات، التي تستخدم الطاقة بشكل كبير ومنتجي الكهرباء على الانتقال إلى النفط، "كي تبقى الأنوار مضاءة وتواصل الماكينات العمل".

وخفضت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" تقديرها لـ2021 للطلب العالمي على النفط، الذي كان أقل استدامة من المتوقع حتى الآن.

وشددت على أن التوقعات القوية لنهاية العام وعلى غرار الوكالة الدولية للطاقة، توقعت احتمال أن يتم اللجوء بشكل متزايد للنفط في بعض القطاعات، على حساب مصادر أخرى للطاقة، أصبحت أسعارها أعلى. وقالت، إنها تتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط 500 ألف برميل يوميا، ورفع التضخم وإبطاء التعافي العالمي من جائحة كوفيد - 19.

وأفادت "يضيف ارتفاع أسعار الطاقة أيضا إلى الضغوط التضخمية، التي قد تؤدي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، إلى انخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ التعافي الاقتصادي".

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 5.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لمصادر السوق، التي اطلعت على بيانات المعهد. وأوضحت المصادر أن معهد البترول الأمريكي أفاد أيضا بأن مخزونات البنزين تراجعت 4.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.7 مليون برميل.

من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 81.79 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 82.37 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الخميس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني انخفاض له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دولار واحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 80.63 دولار للبرميل.

إلى ذلك، وافق مساهمو شركة تكرير النفط البولندية جروبا لوتوس، على عرض الاستحواذ المقدم من منافستها الأكبر البولندية بي.كيه.إن أورلين، وهو ما سيؤدي إلى قيام أكبر شركة طاقة في بولندا.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" إلى أن ملاك شركة لوتوس، التابعة للدولة، وافقوا على بيع مصفاة جدانسك إلى شركة لوتوس أسفلت التابعة له كجزء من صفقات داخلية عديدة، بهدف تلبية شروط الاندماج، التي حددها الاتحاد الأوروبي، وتحتاج صفقة الاندماج بين جروبا لوتوس وبي.كيه.إن أورلين إلى موافقة 80 في المائة، من مساهمي لوتوس، حيث تمتلك الدولة 53 في المائة، من أسهم الشركة التي تقدر قيمتها بنحو 11.8 مليار زلوتي (2.98 مليار دولار).

ودون موافقة مساهمي لوتوس، فإن خطة اندماجات أورلين الطموحة يمكن أن تواجه عراقيل في الوقت الذي تحاول فيه شراء شركة الغاز التابعة للدولة بي.جي.إن.آي.جي، التي تقدر قيمتها بنحو 37 مليار زلوتي. وقد تأجلت صفقتا لوتوس وبي.جي.إن.آي.جي عدة مرات. وتقول شركة أورلين إنها تحتاج إلى صفقات الاستحواذ للمساهمة في تمويل التحول المكلف نحو الطاقة الخضراء حتى تصل إلى صفر عوادم غازية بحلول 2050 كجزء من جهود بولندا لوقف استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء.