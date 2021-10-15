11.6 تريليون دولار سيولة متداولة في أكبر 20 بورصة عالميا خلال شهر

حافظت سوق الأسهم السعودية على وجودها ضمن قائمة أكبر 20 بورصة حول العالم من حيث السيولة المتداولة في السوق، محتلة المرتبة الـ19 خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، بلغت السيولة المتداولة في أكبر 20 بورصة حول العالم 11.65 تريليون دولار في شهر بصدارة بورصة نيويورك بـ2.78 تريليون دولار.

فيما احتلت بورصة شنزو الصينية (2.56 تريليون دولار) المرتبة الثانية لأول مرة متفوقة على ناسداك الأمريكية البالغ سيولتها 2.03 تريليون دولار.

واحتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ19 مع ارتفاع السيولة المتداولة خلال أغسطس الماضي 2.9 في المائة عن الشهر السابق له، لتبلغ 154.1 مليار ريال (41.1 مليار دولار).

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" ارتفع 2.8 في المائة (307 نقاط) خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بإغلاق الشهر السابق له، لينهي الشهر عند مستوى 11319 نقطة مقابل 11013 نقطة.



كبرى البورصات

وجاء ترتيب أكبر 20 بورصة حول العالم من حيث قيمة التداول خلال شهر أغسطس 2021، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ2.78 تريليون دولار، تلتها بورصة شنزو "الصين" بـ2.56 تريليون دولار متفوقة على ناسداك "الولايات المتحدة" البالغ سيولتها 2.03 تريليون دولار لأول مرة.

ورابعا، حلت بورصة شنغهاي "الصين" بـ1.46 تريليون دولار، ثم في المركز الخامس جاءت بورصة طوكيو "اليابان" بـ493.1 مليار دولار، ثم بورصة كوريا الجنوبية 492.4 مليار دولار، سابعا بورصة هونج كونج "الصين" بـ362 مليار دولار.

وفي المرتبة الثامنة بورصة تايوان بقيمة تداول 282.8 مليار دولار، ثم بورصة تورنتو "كندا" 203.5 مليار دولار في المركز التاسع.

عاشرا البورصة الوطنية للأسهم "الهند" بقيمة تداول 180.2 مليار دولار، ثم بورصة فرانكفورت "ألمانيا" بـ141.8 مليار دولار، وبورصة البرازيل 141.3 مليار دولار.

وفي المركز الـ13 جاءت البورصة الأسترالية بقيمة تداول 107.1 مليار دولار، ثم بورصة لندن "بريطانيا" بـ92.2 مليار دولار، خلفها بورصة سويسرا الـ15 بقيمة تداول 73.9 مليار دولار، ثم بورصة تايبيه "تايوان" بقيمة تداول 63.6 مليار دولار، ثم بورصة تايلاند 53 مليار دولار.

وجاءت بورصة إسطنبول "تركيا" في المركز الـ18 بقيمة تداول 48.5 مليار دولار، فيما حلت بورصة مدريد "إسبانيا" في المرتبة الـ20 بقيمة تداول 36.5 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية