بسبب أزمة "737 ماكس" .. مسؤول سابق في "بوينج" يواجه السجن 100 عام

وجه القضاء الأمريكي تهمة تضليل سلطات الطيران المدني إلى رئيس تمارين محاكاة الطيران لدى شركة بوينج، خلال آلية منح الترخيص لطائرة 737 ماكس، بعد كارثتين جويتين أوقعتا 346 قتيلا.

وأوردت وزارة العدل في بيان أن مارك فوركنر (49 عاما)، الذي كان المحاور الرئيسي لإدارة الطيران الفيدرالية حول كيفية تدريب الطيارين على قيادة الطائرات، "قدم للوكالة معلومات مغلوطة، غير صحيحة ومجتزأة حول قسم جديد من نظام التحكم بقيادة بوينج 737 ماكس" المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (إم سي إيه إس).

ونتيجة لذلك، لم تطالب إدارة الطيران الفيدرالية في إرشادات تدريب الطيارين بإعدادهم لاستخدام هذا النظام الذي يفترض أن يمنع الطائرة من الانهيار وهو متهم بالتسبب بالحادثين، ولم تورد حتى إشارة إليه.

وأقرت بوينج بمسؤوليتها في التلاعب بالمعلومات التي قدمتها إلى السلطات ووافقت في كانون الثاني (يناير) على تسديد أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية عدد من الملاحقات. وأقرت شركة الطيران العملاقة في حينه بأن اثنين من موظفيها ضللا إدارة الطيران الفيدرالية.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في تكساس رسميا إلى فوركنر تهمين بالتزوير بشأن قطع طائرات وأربع تهم بالتحايل من خلال التواصل الإلكتروني، وفي حال أدين، فهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل نظريا إلى 100 عام.

وعلق تشاد ميتشام المدعي العام الفيدرالي في تكساس في بيان أن "فوركنر أخفى معلومات أساسية على الهيئة الناظمة سعيا لادخار أموال لحساب بوينج، لا يمكن لوزارة العدل أن تسمح بمثل هذا الاحتيال، خصوصا في قطاع ينطوي على رهانات بهذا القدر من الأهمية".

وفوركنر هو أول شخص يلاحق جنائيا بصفة شخصية في هذه القضية. وتفيد وثائق الاتهام بأن الطيار السابق اكتشف عام 2016 تغييرا مهما أجري على نظام إم سي إيه إس.

وفي رسالة إلى زميل له كشف مضمونها في 2019، أفاد بصورة خاصة أن البرنامج يجعل من الصعب قيادة الطائرة خلال تمارين محاكاة الطيران.

لكنه تعمد عدم نقل هذه المعلومات إلى إدارة الطيران الفيدرالية، وقال لزميله "بكلام آخر، هذا يعني أنني كذبت على سلطات الإشراف" على الطيران.

وتباهى بأنه تمكن من خداع محاوريه من إدارة الطيران للحصول على الترخيص. وتم الترخيص لطائرة 737 ماكس رسميا في آذار (مارس) 2017 وبعد بضعة أسابيع قامت بأول رحلة تجارية.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة "ليون إير" في البحر بعيد إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وفي آذار (مارس) 2019، تحطمت طائرة 737 ماكس تابعة لشركة الطيران الإثيوبية موقعة 157 قتيلا. وفي الحادثين، حصل خلل في عمل نظام تعزيز خصائص المناورة استنادا إلى بيانات خاطئة نقلها إليه أحد مسباري الطائرة.

ولم تطلع سلطة الطيران الفيدرالية على "تفاصيل أساسية" حول هذا النظام إلا في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، بعد الحادث الأول.

وحظر تحليق جميع طائرات 737 ماكس في آذار (مارس) 2019، قبل أن يؤذن لها بالطيران مجددا في الولايات المتحدة في أواخر 2020 بعد تعديل البرامج المعنية.

من جهة أخرى، بعد الرحلة الأخيرة لشركة الطيران الإيطالية "اليتاليا" التي تعاني منذ فترة طويلة، الخميس، بدأت شركة "إيطاليا تراسبورتو ايريو" الوطنية الجديدة للطيران (آي.تي.إيه) عملياتها أمس.

وأقلعت الرحلة الأولى لشركة "آي.تي.إيه" من مطار "لينات" في ميلانو، في الساعة السادسة و13 دقيقة صباحا (0413 بتوقيت جرينتش)، متوجهة إلى باري، بجنوب إيطاليا، وهي الأولى من بين نحو 191 رحلة، من المقرر أن تسيرها شركة الطيران في اليوم الأول.

وتعد شركة الطيران الجديدة خليفة لشركة اليتاليا، ولكن الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية يأملان في أن تنفصل الشركة الجديدة تماما عن ماضي أليتاليا المضطرب ماليا.

وقال ألفريدو ألتافيلا رئيس الشركة الجديدة، في مقابلة مع وكالة بلومبيرج للأنباء، إن الناقل الإيطالي الجديد صغير للغاية لدرجة تحول دون صموده كشركة قائمة بذاتها. وأضاف أنه يتم إدارة الشركة بطريقة ستجعلها جذابة لأي من مجموعات الطيران الكبرى في أوروبا، أو منطقة أخرى مثل الولايات المتحدة.

وتابع ألتافيلا: "اتطلع إلى التوصل لصفقة بحلول نهاية، 2022 بالطبع لا أريد أن أتجاوز تلك النقطة"، موضحا أن التوصل إلى صفقة مع شركة أخرى كبيرة جزء من الخطة منذ أبلغته حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي برئاسة شركة الطيران الجديدة.

وتأسست اليتاليا في عام 1947 وعلى مدى عقود ارتبطت العلامة التجارية بالازدهار الاقتصادي في إيطاليا في فترة ما بعد الحرب.

ومنحت المفوضية الأوروبية في أيلول (سبتمبر) الماضي موافقتها على شركة "إيطاليا تراسبورتو ايريو"، ومنحتها دفعة أخرى بجعلها غير مسؤولة عن سداد 900 مليون يورو (مليار دولار) من المساعدات الحكومية غير القانونية التي تلقتها سابقتها في عام.2017 وستبدأ الشركة الجديدة عملياتها بـ52 طائرة. وستوظف هذا العام ما يصل إلى 2950 شخصا - فيما كانت اليتاليا توظف عشرة آلاف شخص.