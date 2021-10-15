إحباط تهريب أكثر من 1.5 كيلوجرام من الكوكايين عثر عليها مخبأة في أحشاء مسافرين

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولتي تهريب كمية من الكوكايين، بلغت أكثر من 1.5 كيلوجرام، عُثِر عليها مخبأةً داخل أحشاء مسافرَيْن قدما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية التفتيش على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي اشتبه المفتش الجمركي من خلال تطبيق معايير الاشتباه بأحد ركاب الرحلة، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل أحشائه على 91 كبسولة تحتوي على 855 جرامًا من مادة "الكوكايين".

وعن المحاولة الأخرى أوضحت الهيئة أنها تمكنت أيضًا في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 658 جرامًا من الكوكايين كانت مُخبأة في أحشاء أحد المسافرين القادمين عبر الميناء.

