ارتفاع التضخم في المملكة 0.6 % في سبتمبر .. وإيجارات السكن تتراجع 3.6 %

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال أيلول (سبتمبر) الماضي 0.6 في المائة (مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي)، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق).ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن معدل التضخم في آب (أغسطس) على أساس سنوي هو الأعلى خلال ثلاثة أشهر، أي منذ حزيران (يونيو) 2021 الماضي عندما بلغ 6.2 في المائة.وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 2.4 في المائة، والنقل ثالث الأقسام وزنا، 5.9 في المائة.على الجانب الآخر، انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 3 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 3.6 في المائة.والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ21 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2020، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو).وارتفع في آب (أغسطس) 6.2 في المائة، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، و5.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ثم 5.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2021، و5.2 في المائة في شباط (فبراير)، و4.9 في المائة في آذار (مارس)، و5.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و5.7 في المائة في أيار (مايو)، و6.2 في المائة في حزيران (يونيو)، و0.4 في المائة في تموز (يوليو)، وأخيرا 0.3 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.وخلال 2020 كاملا، ارتفع التضخم 3.4 في المائة، وهو أقل من التوقعات الحكومية عند 3.7 في المائة.وكان البيان التمهيدي للموازنة السعودية في 2022 قد أشار إلى توقعات حكومية ببلوغ التضخم 3.3 في المائة في 2021، و1.3 في المائة في 2022 و2 في المائة في 2023 و2 في 2024.ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.وحدة التقارير الاقتصادية