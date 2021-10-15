86 % من إصابات كوفيد - 19في إفريقيا تمر دون ملاحظة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 86 في المائة من إصابات كورونا في إفريقيا تمر دون أن يلاحظها أحد.وتقدر المنظمة عدد حالات الإصابة في القارة بـ59 مليونا، بما يزيد بمقدار أكثر من سبعة أمثال الحالات التي تم تسجيلها بالفعل.وأوضحت المنظمة، أن العدد الكبير للحالات التي لم يتم تسجيلها يمكن تفسيره بحقيقة أن الهيئات الصحية تركز حتى الآن على فحص الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، ما أدى إلى عدم تسجيل جزء كبير من الحالات.وقالت ماتشيديسو موتي، المدير الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، "لا نزال نتحرك بصورة عشوائية في عدد كبير للغاية من المجتمعات في إفريقيا بسبب محدودية الفحوص ... يمكن أن يكون ما نراه مجرد الشق الظاهر من الحالات".وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتم إجراء سوى 70 مليون اختبار كورونا فقط حتى الآن في القارة، التي يقطنها 1.3 مليار نسمة.من جانب آخر، أصيب رئيس لاتفيا إيجلز ليفيتس بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه مكتبه أمس.وجاءت نتيجة الاختبار السريع لليفيتس إيجابية بعد عودته من زيارة عمل للسويد. وقال المتحدث باسمه: إنه من المقرر أن يخضع لاختبار بي سي آر.وأرجأ ليفيتس لقاء مقررا أمس مع رئيس إستونيا الجديد الار كاريس، الذي يوجد في ريجا حاليا. ومن المقرر أن يلتقي كاريس بدلا من ذلك رئيسة البرلمان إنارا مورنيزي.يذكر أن ليفيتس - 66 عاما - في شباط (فبراير) الماضي كان أول شخص في لاتفيا يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث حصل على اللقاح أمام كاميرات التلفزيون لتشجيع مواطني البلاد الـ1.9 مليون نسمة على الحصول عليه.وعلى الرغم من جهوده، تسير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لاتفيا بوتيرة بطيئة للغاية، كما ارتفع معدل العدوى بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، ما اضطر الحكومة إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الإثنين الماضي لتستمر حتى 11 كانون الثاني (يناير) المقبل.وسجلت هولندا 3772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و72 ألفا و255 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفا و656 حالة. وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 23 مليونا و767 ألفا و664 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.وسجلت كندا 2706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس. كما سجلت البلاد 79 حالة وفاة جديدة، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و678 ألفا و511 إصابة، والوفيات إلى 28 ألفا و422 حالة.وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 57 مليونا و310 آلاف و773 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.وسجلت إيطاليا 2769 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، كما سجلت البلاد 37 حالة وفاة جديدة، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و707 آلاف و87 إصابة، والوفيات إلى 131 ألفا و421 حالة.وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 86 مليونا و868 ألفا و846 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات جراء مرض السل على مستوى العالم لأول مرة منذ عقد، جراء وباء كوفيد - 19، الذي عرقل إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية حول العالم. وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام المنظمة، في بيان "هذه أنباء مقلقة يجب أن تكون بمنزلة ناقوس خطر بشأن الحاجة العاجلة للاستثمارات والإبداع لسد الثغرات في التشخيص والعلاج والرعاية لملايين الأشخاص المتأثرين بهذا المرض القديم الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه". ويمثل ذلك انتكاسة بعد أعوام من التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه التعامل مع المرض الذي يمكن الشفاء منه ويصيب الملايين حول العالم.وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن السل لعام 2020 أن التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه القضاء على المرض تعرض لضربة نظرا لازدياد عدد الحالات التي لا يجري تشخيصها وعلاجها.وتقدر المنظمة أن نحو 4.1 مليون شخص يعانون السل، لكن لم يجر تشخيصهم أو الإعلان رسميا عن إصابتهم، وذلك مقارنة بـ2.9 مليون عام 2019.