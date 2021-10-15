الإطاحة بمدير كيان تجاري وضباط ومسؤولين تورطوا في قضايا فساد

أصدرت المحكمة الجزائية المختصة عددا من الأحكام القضائية الابتدائية، كان من أبرزها، إدانة رئيس الغرفة التجارية في إحدى المناطق بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن ستة أعوام وغرامة مالية 300 ألف ريال لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

وأدانت المحكمة موظفا في الشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال والحكم بسجنه ستة أعوام وغرامة مالية بـ50 ألف ريال لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ومصادرة 502545 يورو.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مباشرة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، أبرزها إيقاف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان في أحد البنوك، لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد مع إحدى الشركات الكبرى "مزور" للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال ووجود إيداعات نقدية بـ700 ألف ريال في الحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.

وأوقفت "نزاهة" مدير الشؤون الصحية ومشرف الحجر الصحي في إحدى المناطق، ومقيما يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع الشؤون الصحية لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشاريع "لم يتم تنفيذها" وصرف مستحقاتها وحصوله على 500 ألف ريال مقابل ذلك.

كما جرى إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف يعملان في اللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على 50 في المائة من قيمة التعويض، إضافة إلى القبض بالجرم المشهود على موظف في شركة المياه الوطنية في إحدى المناطق أثناء تسلمه مبلغ 300 ألف ريال من أصل 600 ألف ريال من إحدى الشركات العقارية مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومنفذ من الشركة، وإيقاف ضابط صف يعمل في إدارة سجون إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مليون ريال من أحد الموقوفين على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية.

وضبطت هيئة مكافحة الفساد مواطنتين في إحدى المناطق لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل مبالغ مالية بلغ إجماليها 748404 ريالات لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة، إضافة إلى القبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه مبلغ 100 ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام.

كما أوقفت موظفا في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 54700 ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات في مكتب الدعم البيئي التابع للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في إحدى المناطق، ووجود إيداعات نقدية في حساباته البنكية بمبلغ 714 ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.

وفي إحدى القضايا أوقفت "نزاهة" طبيبا وطبيبة من جنسية عربية يعملان في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية غير صحيحة بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى وتسلم مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من ثلاثة مقيمين "تم إيقافهم"، يعملون مسوقين في الشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.

وجرى القبض على موظف يعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إحدى المناطق لحصوله على 20 ألف ريال من أصل 125 ألف ريال من أحد المستثمرين مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.