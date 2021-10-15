أكبر سحب من المخزونات النفطية في 8 أعوام .. إقبال يبرهن التحول من الغاز والفحم

رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عامي 2021 و2022، مراهنة على الإقبال الكبير على الخام لاستبدال الغاز والفحم بعدما أصبحت أسعارهما مرتفعة.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن النفط أمس، أن "أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ أعوام، فيما يدعم النقص في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والفحم الطلب على النفط، ما يمكن أن يجعل السوق عاجزة حتى نهاية العام على الأقل".

وقالت إن زيادة الطلب في الربع الأخير أدت إلى أكبر سحب من مخزونات المنتجات النفطية في ثمانية أعوام، بينما كانت مستويات المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015.

وتدفع أسعار الغاز والفحم المرتفعة الصناعات التي تستخدم الطاقة بشكل كبير ومنتجي الكهرباء على الانتقال إلى النفط، "كي تبقى الأنوار مضاءة وتواصل الماكينات العمل".

ووفقا لـ"الفرنسية"، قد تؤدي أزمة الطاقة العالمية في المجمل إلى زيادة الطلب على الخام بمقدار 500 ألف برميل إضافي في اليوم مقارنة بالفترات العادية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة التي تقدم نصائح للدول المتطورة بشأن سياستها المتعلقة بالطاقة.

وكانت الوكالة قد توقعت في تقريرها السابق، أن يزيد الطلب العالمي على الذهب الأسود لعام 2021 بمقدار 170 ألف برميل إضافي في اليوم ولعام 2022 بمقدار 210 آلاف برميل إضافي في اليوم. لكنها رفعت توقعاتها ورأت أنه يفترض أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 5.5 مليون برميل في اليوم عام 2021، ثم بمقدار 3.3 مليون برميل في اليوم عام 2022، ليبلغ الطلب على النفط 99.6 مليون برميل في اليوم، أي أقل بقليل من مستويات ما قبل أزمة كوفيد - 19.

وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أشهر وأججها الانتعاش الاقتصادي العالمي والحذر لدى الدول المنتجة التي تزيد العرض ببطء. ويبلغ سعر برميل برنت بحر الشمال حاليا أكثر من 80 دولارا.

وخفضت منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" الأربعاء تقديرها للعام 2021 للطلب العالمي على النفط، الذي كان أقل استدامة من المتوقع حتى الآن. لكنها شددت على أن التوقعات القوية لنهاية العام وعلى غرار الوكالة الدولية للطاقة، توقعت احتمال أن يتم اللجوء بشكل متزايد للنفط في بعض القطاعات، على حساب مصادر أخرى للطاقة، أصبحت أسعارها أعلى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط 500 ألف برميل يوميا، ورفع التضخم وإبطاء التعافي العالمي من جائحة كوفيد - 19.

وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي أخيرا إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي يعصف فيه عجز الطاقة بآسيا وأوروبا بشكل كبير.

وقالت الوكالة "أسعار الفحم والغاز غير المسبوقة وكذلك الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي تدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى التحول إلى النفط لإبقاء استمرارها وتواصل العمليات".

وأفادت "يضيف ارتفاع أسعار الطاقة أيضا إلى الضغوط التضخمية التي قد تؤدي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، إلى انخفاض النشاط الصناعي وتباطؤ التعافي الاقتصادي".

في غضون ذلك، أشارت تقديرات الوكالة إلى أن مجموعة منتجي "أوبك +" من المقرر أن تضخ 700 ألف برميل يوميا أقل من الطلب المقدر لخامها في الربع الرابع من هذا العام، ما يعني أن الطلب سيتجاوز العرض على الأقل حتى نهاية 2021.

وحذرت من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للمجموعة ستتقلص بسرعة من تسعة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري، إلى أربعة ملايين برميل يوميا فقط في الربع الثاني من 2022.

وقالت إن الطاقة الإنتاجية تتركز في عدد محدود من دول الشرق الأوسط، ويؤكد تراجعها الحاجة إلى زيادة الاستثمار لتلبية الطلب في المستقبل.

وقال التقرير "الزيادة في الإنفاق على التحول لمصادر طاقة نظيفة تمهد الطريق للمضي قدما، لكن يجب أن يحدث هذا بسرعة وإلا ستواجه أسواق الطاقة العالمية طريقا وعرا في المستقبل".

ومع ذلك رجحت وكالة الطاقة، أن الصورة يمكن أن تتغير بسرعة، ما يوفر الدعم لـ"أوبك +" التي تلتزم بخطتها الحالية لإعادة 400 ألف برميل يوميا كل شهر موضحا أنه إذا استمرت "أوبك +" في إلغاء التخفيضات فقد تضخ المجموعة 800 ألف برميل يوميا فوق الطلب على نفطها الخام في الربع الأول من عام 2022.

وأضاف التقرير أنه بحلول الربع الثاني من عام 2022 قد يرتفع إنتاج "أوبك +" من النفط الخام إلى 2.1 مليون برميل يوميا، موضحا أنه على هذا النحو فإن هذه المخزونات المحتملة في عام 2022 يمكن أن تعوض الفترة الممتدة لسحب المخزونات التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية عام 2021.

كما لفتت وكالة الطاقة الدولية - في تقريرها - الانتباه إلى نقص الاستثمار في الطاقة، ودقت ناقوس الخطر بشأن تضاؤل الطاقة الفائضة الفعالة مع ضخ "أوبك +" المزيد.