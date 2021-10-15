بعد تراجع الدولار .. الذهب عند ذروة شهر والبلاديوم يقفز 3.7 %

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ نحو شهر أمس، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزينة الأمريكية في حين يقيم المستثمرون ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد السياسة النقدية في الوقت المبكر المتوقع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1797.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 أيلول (سبتمبر) عند 1797.31 دولار في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1797.90 دولار.

ووصف المحلل المستقل روس نورمان ارتفاع سعر الذهب بأنه "بناء لكنه قال إن عليه اختراق مستوى المقاومة الفنية عند 1800 دولار و1835 دولارا قبل أي تحرك كبير آخر إلى أعلى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 23.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.6 في المائة، إلى 1036.52 دولار بينما زاد البلاديوم 3.7 في المائة، إلى 2184.26 دولار.

إلى ذلك، انخفض الدولار مقابل عملات رئيسة أخرى أمس، ليبلغ أدنى مستوى له في عشرة أيام، متراجعا عن المكاسب التي حققها أخيرا، فيما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.

ووفقا لـ"رويترز"، ما ساعد على ارتفاع الدولار منذ أوائل أيلول (سبتمبر) التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية بسرعة أكبر مما كان متوقعا في السابق.

لكن صعوده انحسر أخيرا، ليسجل ثاني أكبر انخفاض له في يومين منذ بداية العام، حتى بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المنعقد في أيلول (سبتمبر) الذي أكد أنه من المرجح أن يبدأ تقليص التحفيز هذا العام.

وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة خلال اليوم إلى 93.794، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وكان قد وصل الثلاثاء إلى أعلى مستوى في عام عند 94.563.

وارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1619 دولار، وهو أعلى مستوى في تسعة أيام، وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو 0.5 في المائة، مقابل الكرونة السويدية عند 10.0175. كما صعدت الكرونة النرويجية، إذ انخفض اليورو 0.6 في المائة أمامها عند 9.7828.

كما ارتفع الدولار الأسترالي، الذي ينظر إليه على أنه مؤشر على الرغبة في المخاطرة، 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 0.74175 دولار. وتجاهلت العملة بيانات أظهرت انخفاضا في أرقام الوظائف، إذ راهن المستثمرون على تعاف سريع نظرا لتخفيف إجراءات الإغلاق.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8 في المائة إلى 0.70245 دولار، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف الأسبوع، بينما ارتفع الفرنك السويسري بنحو 0.2 في المائة مقابل اليورو.

وبالنسبة للعملات المشفرة، بلغت بيتكوين نحو 57622 دولارا، وفي وقت سابق من الجلسة، كانت قد سجلت أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 58550 دولارا.