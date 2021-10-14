وزير الطاقة: "أوبك+" قدمت نموذجا جيدا للحماية من المفاجآت .. سوق الغاز بحاجة إلى تقليده

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن "أوبك" ملتزمة بإعادة مستويات الإنتاج تدريجيا بعد التخفيضات التاريخية، التي أجرتها في ذروة اندلاع أزمة وباء كورونا.

وقال وزير الطاقة في منتدى موسكو للطاقة أمس، إن منتجي "أوبك+" يحققون مستوى مطابقة عالية لاتفاق الإنتاج ولديهم التزام قوي بتنفيذ زيادة الإنتاج الشهرية التدريجية، حيث ترغب المجموعة في الانتهاء من معالجة طاقة إنتاج النفط الفائضة، التي تسببت فيها أزمة الجائحة.

ونوه إلى التزام المجموعة بالتعاون المشترك والتنفيذ التدريجي لإعادة الإنتاج بعد تجاوز أزمة الجائحة، مشيرا إلى أن "أوبك+" قدمت نموذجا جيدا في حماية السوق من المفاجآت والتدرج في التحول من قيود الإنتاج نحو العودة إلى المستويات الطبيعية قبل الجائحة، لافتا إلى أن أسواقا أخرى كانت بحاجة إلى تقليد نموذج "أوبك+" في سوق النفط، وبالأخص سوق الغاز، التي شهدت قفزات سعرية هائلة في فترة وجيزة.

وذكر الأمير عبد العزيز أن منتجي النفط الخام في مجموعة "أوبك" يتعاملون بعقلانية ورزانة مع أزمة تغير المناخ ومع التحديات التي تفرضها في قطاع الطاقة، مضيفا "قلة المخزونات والاستثمارات ونقص التنسيق بين المشترين والبائعين أضر كثيرا بسوق الغاز الطبيعي، مع غياب الاستقرار عن سوق الغازـ وهو ما أضاف مزيدا من الطلب على النفط الخام، مع وجود ضرورة لتنظيم سوق الغاز بشكل جيد ومناسب.

وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع مجددا بعد انخفاض محدود سابق بسبب استمرار أزمة الغاز الطبيعي وتسارع التحول إلى النفط الخام كبديل عنه لتلبية احتياجات التدفئة في فصل الشتاء بنصف الكرة الشمالي.

كما تلقت الأسعار دعما من شح المعروض بعد بيانات تظهر تقلص الإنتاج الأمريكي، إضافة إلى استمرار مجموعة المنتجين في "أوبك+" في تنفيذ الزيادة التدريجية الشهرية المحدودة بنحو 400 ألف برميل يوميا فقط لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل دون ظهور أي مؤشرات على احتمال الاتفاق على زيادات أكبر خلال اجتماع وزراء الطاقة في دول المجموعة مطلع الشهر المقبل.

ويقول لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون إن أسعار النفط الخام وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 وبعد انخفاضات محدودة عاد خام برنت إلى مستوى فوق 84 دولارا للبرميل، مشيرين إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي يعزز بالفعل استخدام النفط في عديد من المجالات وبخاصة مثل توليد الكهرباء.

وفي هذا الإطار، أوضح مفيد ماندرا، نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن المكاسب عادت سريعا للنفط الخام بسبب شح المعروض وأزمة الغاز، التي أدت إلى إضافة طلب فوق العادة للنفط الخام، مشيرا إلى أن الحكومات وتجار النفط يراهنون على مزيد من المكاسب القياسية، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية رفعت توقعاتها لأسعار الخام للعام المقبل بنحو ستة دولارات للبرميل.

من جانبه، قال فيتوريو موسازي، مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة إن ارتفاع أسعار النفط الخام يجيء مدعوما من انتعاش النشاط الاقتصادي من الوباء، إضافة إلى زيادة الاستهلاك واستنفاد المخزونات النفطية.

وبين أن نقص الغاز الطبيعي والفحم أدى إلى زيادة الطلب على توليد الطاقة البديلة ووقود التدفئة في آسيا وأوروبا قبل الشتاء.

من ناحيتها، ذكرت ويني أكيللو، المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية أن مكاسب النفط الخام في تصاعد متواصل مع توقفات قصيرة لالتقاط الأنفاس نتيجة لقوة العوامل المحفزة على الصعود.

وأشارت إلى بيانات صادرة عن بنك أوف أمريكا ترجح أن ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بسبب عملية تبديل الوقود، كما توقعت روسيا المستوى نفسه من الأسعار، وأبدت استعدادها لتزويد أوروبا بالقدر الذي تحتاج إليه من الغاز.

ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3 في المائة، إلى 83.46 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، بعد انخفاضها 0.3 في المائة، يوم الأربعاء.

كما صعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 في المائة، إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.3 في المائة في اليوم السابق.

وجاءت هذه الارتفاعات بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة. كما لاقت الأسعار دعما من مخاوف بشأن شح المعروض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، سينخفض في 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.

من جانبه، قال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز، "يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي".

وقال معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 5.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لمصادر السوق التي اطلعت على بيانات المعهد.

وأوضحت المصادر أن معهد البترول الأمريكي أفاد أيضا بأن مخزونات البنزين تراجعت 4.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.7 مليون برميل.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 700 ألف برميل، وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لـ 2021 في أحدث تقرير شهري لها، مع الحفاظ على توقعها لـ 2022.

ومع ذلك، قالت المجموعة إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يعزز الطلب على المنتجات النفطية.

من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 81.79 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 82.37 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني انخفاض له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دولار واحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 80.63 دولار للبرميل.