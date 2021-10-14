"التموين" توقع عقدا لمدة 3 سنوات مع "معادن" بقيمة 180 مليون ريال

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقدها مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بتاريخ 14-10-2021م، والذي يتلخص نطاق أعماله في تقديم خدمات الطعام والمشروبات لشركة معادن وشركاتها التابعة داخل المملكة العربية السعودية، لمدة عقدية تمتد إلى ثلاث (03) سنوات ميلادية، وبقيمة عقدية تقديرية إجمالية تقارب مئة وثمانون مليون ريالاً سعودياً (180,000,000ريال)، وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2021م، مما يعزز من أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية واستدامة مجموعة أعمالها مع عملائها.