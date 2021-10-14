الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي وتغلق قرب مستوى 11700 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس في المنطقة الخضراء وللجلسة الثالثة على التوالي، فيما أغلق المؤشر العام قرب مستوى 11700 نقطة وللمرة الاولى منذ يناير 2008، وسط دعم من ارتفاع أسهم البتروكيماويات والطاقة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11699 نقطة مرتفعا بـ 74 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.74 مليار ريال وتركزت على أسهم أكواباور وكيان وكذلك سابك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 194.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 336 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم ينساب المرتفع 7 في المائة، ليواصل السهم ارتفاعه وللجلسة الخامسة على التوالي، فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.8 في المائة بينما كسب "سابك" أكثر من 1 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 132 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم ينساب، ثم بترورابغ المرتفع 6 في المائة، بينما ارتفعت أسهم 4 شركات بأكثر من 4 في المائة وهي (جبسكو، بتروكيم، نسيج، متطور).

في المقابل، تراجعت أسهم 47 شركة، تصدرها سهم بحر العرب المنخفض 1.8 في المائة، تلاه سهم تنمية 1.3 في المائة ثم وحدات ملكية ريت 1.2 في المائة.

