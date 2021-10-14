بنك التصدير والاستيراد يوقع تمويلا لبنك الصادرات الأوكراني بـ 25 مليون دولار

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويلا اعتمد لصالح بنك الصادرات الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كمرحلة أولى بهدف دعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوق الأوكراني والأسواق المجاورة له.

ووقع التمويل على هامش مشاركة البنك الأولى في اجتماعات اتحاد بيرن السنوية في بودابست الذي انضم له برعاية المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي كما يعد أول خط ائتمان يُتاح لمؤسسة تمويلية في أوكرانيا وتتزايد أهميته لما يشمله السوق الأوكراني من فرص واعدة للصادرات السعودية في عدة قطاعات على رأسها قطاع خدمات الري والزراعة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية السعودية الأوكرانية.

وأبرم البنك مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان واستثمارات الصادرات الروسية التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجهتين على عدة أصعدة تتضمن تبادل الخبرات والممارسات الائتمانية الفعالة بما يعزز التبادل التجاري بين السعودية وروسيا.