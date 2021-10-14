التضخم في السودان ينخفض إلى 366% في سبتمبر

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم إن التضخم في البلاد انخفض في سبتمبر أيلول إلى 365.82 % من 387.56 % في الشهر السابق.

وأفادت بيانات حكومية بأن التضخم ارتفع في ثمان من ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية وسجلت ولاية القضارف أعلى معدل تضخم مجددا عند 815.82 بالمئة.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، إلى 515.46 بالمئة في سبتمبر أيلول من 541.06 بالمئة في أغسطس بحسب رويترز.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية طاحنة إذ يؤدي انخفاض الاحتياطيات في كثير من الأحيان إلى نقص الوقود والخبز والأدوية الأساسية.