ارتفاع التضخم في السعودية 0.6% خلال سبتمبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي 0.6 في المائة (مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي)، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري (مقارنة بالشهر السابق).

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، معدل التضخم في أغسطس على أساس سنوي هو الأعلى خلال ثلاثة أشهر، أي منذ يونيو 2021 الماضي عندما بلغ 6.2 في المائة.

وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 2.4 في المائة، والنقل ثالث الأقسام وزنا، 5.9 في المائة.