«الرصد الإسكاني»: 38.33 ألف أسرة سكنت منازلها في الربع الثاني .. نسبة التمكين تتجاوز 92 %

أظهرت بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني 2021 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الأسر، التي سكنت منازلها خلال الربع الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، مسجلة 38.33 ألف أسرة سكنت منازلها بنسبة تمكين فعلي تجاوزت 92 في المائة، وارتفاع نسبة مؤشر انتهاء البناء 40 في المائة على أساس سنوي. وأوضحت بيانات نشرة الإسكان، أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية عبر برنامج سكني بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 41.448 ألف أسرة بينها 38.330 ألف أسرة سكنت منازلها، ليرتفع عدد الأسر، التي سكنت منازلها خلال النصف الأول إلى 87.896 ألف أسرة، لافتة إلى أنه رقم قياسي لم يتحقق في النصف الأول والثاني من 2020.وبينت النشرة، أن أعداد الوحدات السكنية، التي بدأ بناؤها خلال الربع الثاني من 2021 بلغت 82.472 ألف وحدة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على 20.144 ألف وحدة منها، ثم منطقة الرياض بواقع 17.038 ألف وحدة، فيما سجلت المنطقة الشرقية 9740 وحدة سكنية.وعلى صعيد الوحدات السكنية، التي انتهي من بنائها خلال الربع الثاني 2021، شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء لنحو 93509 آلاف وحدة سكنية بارتفاع 39 في المائة، مقارنة بـ2020، فيما سجل مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" اعتماد تسعة مخططات سكنية جديدة بمساحة 16.1 مليون متر مربع. وبحسب تحليل مركز البيانات والرصد السكاني، تجاوز عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من المصارف والمؤسسات التمويلية 60 ألف عقد خلال الربع الثاني من 2021، بقيمة 31 مليار ريال، 98 في المائة منها عن طريق المصارف، ووصلت نسبة التمويل المقدمة من المصارف لشراء الفلل السكنية 80 في المائة ونحو 17 في المائة لشراء الشقق السكنية، و3 في المائة لشراء الأراضي السكنية.ورصدت النشرة تراجعا في أسعار إيجارات المساكن 0.9 في المائة على أساس ربعي و-3.4 في المائة على أساس سنوي، كما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة استقرارا عند 0.2 في المائة، وانخفضت أسعار الفلل السكنية 3.5 في المائة و-1.1 في المائة للشقق، وسجل مؤشر أداء الصناديق العقارية البالغ عددها 17 صندوقا تحسنا ملحوظا عند حدود 5054.11 نقطة، و3622.66 نقطة لشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية "تداول" حتى نهاية الربع الثاني من 2021.يذكر أن نشرة الإسكان الدورية الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بقطاع الإسكان والتمويل العقاري في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بالقطاع، وذلك بالاعتماد على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة.