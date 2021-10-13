سقوط جديد للعملة اللبنانية أمام الدولار .. تخطت عتبة 23 ألفا في السوق السوداء

خسرت الليرة اللبنانية أمس، مزيدا من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهرا من الفراغ السياسي.ومنذ صيف 2019، في ظل انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.ووفقا لـ"رويترز"، سجلت الليرة اللبنانية في تموز (يوليو)، تدهورا قياسيا جديدا، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفا في السوق السوداء.وفي أيلول (سبتمبر)، تحسن سعر الصرف بعض الشيء ليقترب من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في آب (أغسطس) 2020.إلا أن هذا التحسن لم يطل كثيرا، وعادت الليرة لتخسر مزيدا من قيمتها تدريجيا مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.وقال صرافون، رفضوا الكشف عن هوياتهم إن سعر صرف الليرة بلغ أمس، 20.500 ليرة للدولار مقابل 17 ألفا بداية الشهر الحالي.ويعد ذلك التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ آب (أغسطس) حين تجاوز سعر الصرف أيضا عتبة 20 ألفا.وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المائة، وفق الأمم المتحدة، وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، وشرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجيا عن سلع رئيسة أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.إلى ذلك، أعلن ساروج كومار، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، تأمين المساعدة والدعم لأي إصلاحات في لبنان .وقال كومار، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، "يمكننا تأمين المساعدة والدعم، ولكن على الدولة اللبنانية أن تدير هذه الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدما في هذا الإطار".ووصف لقاءه مع ميقاتي بالجيد، قائلا: "ركزنا على الإصلاحات في قطاعي المرفأ والطاقة وغيرها، إضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأضاف "في الأيام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، إضافة إلى عديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من أجل أفضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي".وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الوزراء "تم البحث في عدد من المشاريع المشتركة". يذكر أن حكومة ميقاتي تواجه تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي، الذي يعيشه لبنان، ولعل أبرز هذه التحديات هي إجراء الإصلاحات المطلوبة، ووضع خطة لإنقاذ لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية.