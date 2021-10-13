الذهب يقفز 2% إلى 1793 دولارا للأوقية مع تراجع الدولار والعوائد الأمريكية

عدت أسعار الذهب اثنين بالمئة اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتأكيد استراتيجيته لتخفيف إجراءاته التحفيزية.

وعند الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.9 بالمئة عند 1793.86 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع.

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.1 بالمئة إلى 1795.60 دولار للأوقية.

وحذت معادن نفيسة أخرى حذو الذهب، لتصعد الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 23.15 دولار للأوقية بينما قفز البلاديوم 3.4 بالمئة إلى 2114.71 دولار. وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1018.96 دولار.

واستمد المعدن الأصفر دعما من هبوط الدولار والمخاوف من أن ارتفاع التضخم سيلحق ضررا بالنمو الاقتصادي العالمي.

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر سبتمبر أيلول الذي سيصدر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش وسط توقعات ببدء تخفيف الدعم الاقتصادي الشهر القادم.