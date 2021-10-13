أظهر تقرير حكومي نشر اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2021 سيهبط بأكثر مما كان متوقعا في السابق، ثم يتحول إلى الارتفاع في 2022 .
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الخام الأمريكي سيهبط بمقدار 260 ألف برميل يوميا إلى 11.02 مليون برميل يوميا هذا العام، ثم سيصعد إلى 11.73 مليون برميل يوميا في 2022 .
إنتاج النفط الأمريكي في 2021 سيهبط بأكثر من المتوقع
أظهر تقرير حكومي نشر اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2021 سيهبط بأكثر مما كان متوقعا في السابق، ثم يتحول إلى الارتفاع في 2022 .
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