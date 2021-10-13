"المعذر ريت" يوقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على مستشفى في مدينة الشارقة بقيمة 100 مليون درهم إماراتي

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بغرض الاستحواذ على مبنى مستشفى برجيل في مدينة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة، وتبلغ مساحة البناء للعقار 16,758 (ستة عشر الف وسبعمائة وثمان وخمسون متر مربع)، مقام على أرض تبلغ مساحتها 6,033 (ست الاف وثلاث وثلاثون متر مربع( ، مستأجر العقار هي شركة في بي اس للرعاية الصحية (ش.ذ.م.م) مسجلة في أبو ظبي، وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية 8,000,000 (ثمانية ملايين درهم اماراتي(، بزيادة تبلغ 500,000 (خمسمائة الف درهم) كل خمس سنوات ولمدة إيجارية تبلغ 20 عاماً، وتنتهي صلاحية المذكرة بتاريخ 04/12/2021م على ان يتم إتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة خلال هذه الفترة واستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراء ملزمة سيعلن عنها في فترة لاحقة.

وتبلغ قيمة الشراء 100,000,000 (مائة مليون درهم إماراتي) وسيتم تمويل تكاليف الشراء بشكل كامل من التسهيلات المصرفية المتوفرة لدى الصندوق.

وسينعكس أثر هذا الحدث بشكل إيجابي على مالكي الوحدات بعد إتمام صفقة الشراء، حيث سيضيف لتنوع مزيج أصول الصندوق وكذلك التنويع الجغرافي بالإضافة لتحقيق عائد إيجابي من خلال استفادة مالكي الوحدات من الفارق بين العائد الإيجاري المحقق على الأصل العقاري وتكلفة التمويل ومصاريف الصندوق.