تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق فالكم لقطاعي الأسهم السعودية والبتروكيماويات

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية عن تغيير في عضوية مجلس ادارة صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات بسبب استقالة عضو مجلس الادارة سليمان احمد ابو تايه (عضو غير مستقل) وذلك اعتبارا من تاريخ 4/3/1443هـ الموافق 10/10/2021م ليصبح اعضاء مجلس ادارة الصندوق بعد التغيير:

- الاستاذ معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس المجلس)

- الاستاذ صالح بن ناصر العمير (عضو غير مستقل)

- الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي (عضو مستقل)

- الاستاذ محمد بن مسفر المالكي (عضو مستقل)



كما شركة فالكم للخدمات المالية عن تغيير في عضوية مجلس ادارة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية بسبب استقالة عضو مجلس الادارة سليمان احمد ابو تايه (عضو غير مستقل) وذلك اعتبارا من تاريخ 4/3/1443هـ الموافق 10/10/2021م ليصبح اعضاء مجلس ادارة الصندوق بعد التغيير:

- الاستاذ معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس المجلس)

- الاستاذ صالح بن ناصر العمير (عضو غير مستقل)

- الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي (عضو مستقل)

- الاستاذ محمد بن مسفر المالكي (عضو مستقل)