"الخليج للتدريب": فصل مراكز الاتصال "سمارت لينك" التابعة كشركة مستقلة

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 07/03/1443هــ الموافق 13/10/2012م بشأن الموافقة على فصل احدى أنشطتها التابعة (مراكز الاتصال سمارت لينك) عن الشركة كشركة مستقلة وذلك بعد أخذ جميع الإجراءات والموافقات الرسمية من الجهات المختصة والمرخصة لذلك ، والتي يتمثل نشاطها بتقديم حلول شاملة لخدمات مراكز الاتصال المتكاملة (شاملة خدمات مراكز الاتصال المزودة داخليا او خارجيا بالإنابة عن العميل) وحلول تأسيس وتوريد وتركيب وادارة ومراقبة وضبط أداء مراكز الاتصال للدعم الفني والمساندة وخدمات المستفيدين الحديثة وفق احدث المعاير الدولية والتقنيات الحديثة .