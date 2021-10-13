السعودية: 57 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (57) حالة مؤكدة وتعافي (44) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (111) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547761) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (536768) حالة، فيما تم تسجيل حالتين وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8753) حالة .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏