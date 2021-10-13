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الطاقة- النفط

بوتين: وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل أمر ممكن تماما

بوتين: وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل أمر ممكن تماما

الاقتصادية من الرياض

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن التقلب الذي تشهده أسواق النفط والارتفاع الحاد في الأسعار ليسا في مصلحة روسيا لكن الوصول إلى سعر النفط عند 100 دولار للبرميل أمر ممكن تماما.
وأضاف بوتين، متحدثا في مؤتمر للطاقة في موسكو، أن مجموعة أوبك+ تفعل كل ما يمكن من أجل استقرار سوق النفط.
ووفقا لرويترز تابع أنه لم يبحث أسواق النفط مع نظيره الأمريكي جو بايدن لكن تربطه علاقات عمل معه، معبرا عن أمله في تحسن العلاقات بين بلديهما تدريجيا.

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