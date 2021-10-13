الأسهم السعودية ترتفع 0.7%.. وتغلق فوق مستوى 11600 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء في المنطقة الخضراء وللجلسة الثانية على التوالي، فيما أغلق المؤشر العام فوق مستوى 11600 نقطة وللمرة الاولى منذ يناير 2008.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11625 نقطة مرتفعا بـ 82 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.9 مليار ريال وتركزت على أسهم اكواباور وسابك وكذلك مصرف الراجحي، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 172.5 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 342.6 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم سابك المرتفع 2.8 في المائة، مسجل أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014 عند مستوى 132.2 ريالا للسهم.

كذلك صعد البنك الأهلي ومعادن بنحو 1 و3.7 في المائة على الترتيب، في حين سجل معادن أعلى إغلاق له منذ الإدراج.

إلى ذلك، صعدت أسهم 167 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم العبد اللطيف بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه سهم المصافي بمكاسب 7.8 في المائة وذلك بعد 6 جلسات من التراجع.

في المقابل، تراجعت أسهم 28 شركة، تصدرها سليمان الحبيب بعد تراجعه 1.4 في المائة، مسجلا أدنى إغلاق في 3 أشهر، كذلك تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي بنحو 1.2 في المائة

بينما نجد تراجع بـ 1 في المائة طالت أسهم بنك البلاد وأكواباور، حيث أغلق الأخير عند مستوى 66 ريالا للسهم في ثالث جلساته في السوق الرئيسية.

