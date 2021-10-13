السعودية تستهدف زيادة ناتجها المحلي 153% خلال 10 سنوات

تستهدف السعودية مضاعفة حجم اقتصادها مرة ونصف أو زيادته بنسبة 153 في المائة، خلال عشر سنوات، ليبلغ 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 مقابل 2.53 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2020، بالتزامن مع الإنفاق الضخم المستهدف بلوغه 27 تريليون ريال خلال نفس الفترة داخل الاقتصاد المحلي.

يأتي ذلك اعتمادا على تصريح خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي ،اليوم، الذي قال خلاله إن المملكة تستهدف أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 6.4 تريليون ريال في 2030.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يعد النمو المتوقع خلال العقد الممتد من 2020 إلى 2030 هو ثاني أعلى نمو لفترة 10 سنوات بعد المسجل في الفترة من 1970 إلى 1980 والتى شهدت نموا بنسبة 275000 في المائة، حيث ارتفع الناتج من نحو 484 مليار ريال في عام 1970 إلى 1.33 تريليون ريال في عام 1980 بسبب الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط حينها.

وخلال العقد الممتد من 1981 إلى 1990 انكمش الناتج المحلي السعودي بنسبة 17 في المائة ليبلغ 1.1 تريليون ريال، ثم ارتفع 29 في المائة خلال الـ10 سنوات الممتدة من 1991 إلى عام 2000 ليبلغ 1.42 تريليون ريال.

بينما ارتفاع 39 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010، ليبلغ 1.98 تريليون ريال، وأخيرا ارتفع 28 في المائة خلال العقد الأخيرة الممتد من 2011 وحتى 2020، ليبلغ 2.53 تريليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية