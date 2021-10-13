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أخبار الشركات- محلية

تحديد سعر الطرح لسهم "الحاسوب" في "نمو" بـ 95 ريال للمستثمرين المؤهلين

تحديد سعر الطرح لسهم "الحاسوب" في "نمو" بـ 95 ريال للمستثمرين المؤهلين

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة دار التمويل والإستثمار المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام لشركة الحاسوب للتجارة في السوق الموازية "نمو" سعر الطرح للإكتتاب على النحو التالي :

- سعر الطرح : 95 ريال للسهم الواحد.

- تتمثل العملية بطرح 280,000 سهم عادي تمثل 20 % من رأس مال الشركة.

- يبلغ الحد الأعلى للإكتتاب لكل مستثمر مؤهل 69,990 سهم.

- يبلغ الحد الأدنى للإكتتاب لكل مستثمر مؤهل 10 أسهم.

- يقتصر الإكتتاب في أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين فقط.

- فترة الطرح : 3 أيام عمل تبدأ من الاحد 24/10/2021 وتنتهي الثلاثاء 26/10/2021

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