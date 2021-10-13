"لعبة الحبار" الأكثر مشاهدة على الاطلاق في "نتفليكس"

أصبح مسلسل سكويد جيم" لعبة الحبار" الأكثر مشاهدة على الاطلاق على "نتفليكس" حيث شاهده 111 مليون حساب منذ بداية عرضه في 17 سبتمبر. وذكرت ديلي ميل" أن المسلسل الكوري تجاوز مسلسل "بريدجتون" الذي شاهده 82 مليون حساب خلال أول 28 يوما من بدء عرضه.

ويحتل المسلسل الكوري الجنوبي حاليا المرتبة الأولى ضمن أكثر 10 أعمال مشاهدة في 94 دولة كما أنه أول مسلسل كوري يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في أمريكا. ويشار إلى أن 111 الـ مليون حساب يمثلون أكثر من نصف قاعدة المشتركين في شبكة "نتفليكس" حول العالم وعددهم 209 ملايين حساب.

وكانت "نتفليكس" أعلنت عن عزمها إنتاج مسلسل لعبة الحبار في سبتمبر 2019 وكان يحمل حين ذاك اسم راوند 6. وتدور أحداث المسلسل حول مسابقة يشترك فيها 456 شخصا ممن يعانون من مشاكل مالية حيث يتنافسون في لعب خطرة تعرضهم للموت من أجل الفوز بجائزة مالية ضخمة.