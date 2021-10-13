بعد أنهكتها الجائحة وبريكست .. بريطانيا تدعو لجعل سلاسل التوريد أكثر مرونة

سيدعو ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي يعقد وزراء مالها اجتماعا اليوم في واشنطن إلى مزيد من التنسيق لجعل سلاسل التوريد في العالم "أكثر مرونة".

ومشاكل الإمدادات العالمية التي نجمت عن اضرابات وزيادة في الطلب على النقل اللوجستي مع الانتعاش بعد الجائحة تضرب بريطانيا خصوصا وتفاقمت بسبب بريكست. وهذا يعقد الإجراءات الشكلية لعبور البضائع والعمال ويتجلى خصوصا في نقص 100 ألف سائق شاحنة.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي سيحضر ريشي سوناك اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين التي تترأسها لندن حتى نهاية 2021. ويفترض أن يدعو نظراءه الدوليين لتعزيز دعمهم للبلدان الأكثر فقرا لا سيما بشأن توزيع اللقاحات والعمل على الانتقال للحياد الكربوني.