المفوضية الأوروبية تعتزم الكشف عن أدوات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مجموعة أفكار للمساهمة بحماية المستهلكين والشركات من تداعيات الارتفاع السريع لأسعار الطاقة. وتستهدف توفير أدوات فعالة لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة دون أن تنتهك القواعد الصارمة لحماية المنافسة الحرة في السوق.

وكانت عدد من دول الاتحاد الأوروبي تدخلت بالفعل على المستوى الوطني لحماية المستهلكين من الزيادة المفرطة في أسعار الطاقة وفواتير خدمة التدفئة.

على سبيل المثال تعهدت فرنسا بوضع حد أقصى لرسوم خدمات التدفئة والكهرباء وقررت منح كل أسرة فقيرة 100 يورو للمساعدة في مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة. وترغب إيطاليا في تخفيف العبء بخفض ضرائب وإجراءات أخرى. ومن المتوقع أن تشتمل الأدوات التي ستعلنها المفوضية عن إجراءات مماثلة.

علاوة على ذلك فإن دولا ومنها إسبانيا وفرنسا واليونان دعت إلى إجراءات شاملة عبر الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة. وترغب هذه الدول في التنسيق بين دول الاتحاد في مشتريات الغاز الطبيعي وتكوين احتياطي مشترك من الغاز وفك الارتباط بين أسعار الغاز والكهرباء.