"نسيج" : تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بخصوص زيادة رأس المال لعدم اكتمال النصاب

أعلنت شركة نسيج العالميه التجارية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع. حيث أوضحت أن نسبة حضور الاجتماع الأول 23.17 % فيما كانت نسبة حضور الاجتماع الثاني الذي أقيم بعد ساعة من الأول 23.57 %.

وبينت أنه سيتم الدعوة لاجتماع ثالث يتم عقده بمن حضر وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.