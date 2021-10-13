فاق التقديرات المتوقعة .. الفائض التجاري للصين خلال سبتمبر يقفز 28 %

أظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم وصول الفائض التجاري للصين خلال سبتمبر إلى 66.7 مليار دولار في حين كانت التوقعات 46.8 مليار دولار. وزادت صادرات الصين خلال سبتمبر بنسبة 28.1% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 21%.

كما زادت الواردات بنسبة 17.6% سنويا خلال سبتمبر في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها 20%. وفي الوقت نفسه زادت صادرات الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 33% في حين زادت الوادرات خلال الفترة نفسها 32.6% سنويا.

وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 نحو 427.54 مليار دولار مقابل 362.49 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.